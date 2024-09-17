Работодатели все чаще берут на работу несовершеннолетних сотрудников

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Рекрутинговые компании отмечают увеличение числа трудоустройств молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Основной причиной такого роста является нехватка кадров и увеличение численности подростков, сообщает газета "Известия".

Исследование показало, что с января по август 2024 года более 700 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет обновили или создали свои резюме, что на 15% больше, чем за тот же период 2023 года.

Также отмечается рост спроса на молодых сотрудников. В первые шесть месяцев 2024 года российские предприятия отправили более 3 миллионов приглашений на трудоустройство, что на 28% превышает показатели первого полугодия 2023-го. При этом две трети приглашений были адресованы потенциальным сотрудникам женского пола.

Между тем исследование сервиса по поиску работы показало, что каждый 10-й работодатель изучает аккаунты кандидатов в социальных сетях. Из 400 опрошенных участников 30% респондентов заявили, что делают это ради формальности, еще 10% принимают на основе анализа решение о приеме на работу. При этом 44% работодателей заявили, что им важен аватар соискателя, 38% обращают внимание на манеру общения и поведения в комментариях.