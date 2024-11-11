Депутат Бессараб объяснила, куда пойдут сэкономленные средства после сокращения чиновников

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Сэкономленные средства после сокращения штата госорганов на 10% будут направлены на увеличение заработной платы оставшимся служащим, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат подчеркнула, что планы по сокращению численности штата отдельных ведомств были озвучены правительством РФ еще в конце 2023 года.

По ее словам, постепенное снижение численности чиновников позволяет планировать значительные успехи в цифровизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг населению.

"С учетом исторически низкого уровня безработицы и значительной потребности в кадрах, трудоустройство высвобождающихся чиновников возможно осуществить на востребованные на рынке труда специальности", – подчеркнула Бессараб.

Член комитета ГД также добавила, что благодаря программам по переобучению и повышению квалификации трудоустройство сокращенных служащих госорганов не должно составить больших затруднений.

Ранее стало известно, что российские власти намерены сократить штат территориальных подразделений государственных органов на 10% к 1 июлю 2025 года. Реформа может коснуться 400 тысяч человек – более 0,5% занятых в экономике РФ.

Правительство также ожидает предложений от самих ведомств, в частности, касательно их цифровизации, чтобы увеличить эффективность работы при меньшем числе чиновников.