"Коммерсант": власти РФ планируют сократить штат госорганов на 10%

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Правительство РФ планирует сократить штат территориальных подразделений государственных органов на 10% к 1 июлю 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы реформы.

Реформа может коснуться 400 тысяч человек – более 0,5% занятых в российской экономике. При этом зарплаты сокращенных сотрудников направят на повышение тем, кто продолжит работу. Правительство хочет сделать госслужбу эффективнее, а оплату – более высокой.

Российские власти также ожидают предложений от самих ведомств, в частности, касательно их цифровизации, чтобы увеличить эффективность работы при меньшем числе чиновников.

Между тем некоторые ведомства могут сократить лишь вакантные должности. Тем не менее сокращение штата на 10% воспринимается как ориентир – на деле же эта доля может оказаться выше, рассказали в секретариате курирующего административную реформу вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов уже предлагал сократить количество госслужащих и тем самым поднять зарплаты оставшимся чиновникам. По его словам, в министерстве не требуется такое количество сотрудников, которое наблюдается сейчас.

Кабмин также предложил в следующем году повысить зарплаты бюджетникам социальной сферы. К примеру, предлагается повысить на 13,2% зарплаты врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и соцработников.