Володин поручил проработать ограничение выезда депутатов из РФ после окончания полномочий

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Профильные комитеты нижней палаты парламента должны будут проработать вопрос запрета на выезд за пределы России для депутатов на протяжении определенного срока после окончания их полномочий. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Инициативу о введении ограничений на выезд бывших российских парламентариев за границу в течение двух или трех лет после сложения полномочий в ходе пленарного заседания озвучил депутат Султан Хамзаев.

"Хорошее предложение. <…> Давайте мы попросим наш профильный комитет проработать эти вопросы – возможно, это будет комитет по безопасности", – приводит ТАСС комментарий Володина по поводу этой инициативы.

Кроме того, председатель ГД напомнил, что подобные нормы уже действуют в отношении российских госслужащих. Если им был предоставлен доступ к секретной информации, то есть они имеют первую форму допуска к гостайне, ограничения будут действовать для них на протяжении пяти лет.

Володин считает, что если подобное решение будет принято в отношении освобожденных от полномочий депутатов, оно станет очень ответственным, поскольку тогда в нижнюю палату парламента "будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны, и это не прогулка".

4 июля Госдума в рамках пленарного заседания приняла в первом чтении и в целом закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж, за исключением служебных командировок. Соответствующий документ был внесен в палату группой сенаторов и депутатов ГД в июне. Инициатива предполагает изменения в законе "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ".

