ГД приняла закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж

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Госдума на пленарном заседании в первом чтении и в целом приняла закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж, за исключением служебных командировок. Соответствующий документ был внесен в палату группой сенаторов и депутатов ГД в июне.

Порядок и сроки такого согласования будут определять советы палат парламента. Кроме того, в случае выезда из России без согласования полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно.

Инициатива предполагает изменения в законе "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ".

Ранее был утвержден порядок выезда из России сенаторов, депутатов и лиц, допущенных к гостайне и сведениям особой важности. Так, все перечисленные лица должны будут уведомлять ФСБ и Службу внешней разведки (СВР) за 30 дней до выезда за рубеж. Исключением станут лица, подлежащие государственной охране, и те, выезд которых из РФ определяется иными решениями президента.

Также депутаты партии "Единая Россия" запланировали внести законопроект, позволяющий работодателям проверять заграничные паспорта сотрудников, имеющих доступ к государственной тайне. Благодаря инициативе руководители режимно-секретных подразделений смогут проверять отметки в загранпаспортах тех работников, которые обладают секретной информацией.