Саратовский губернатор призвал чиновников забыть про отпуска в период СВО

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал чиновников забыть про отпуска в сложное для страны время, сравнив законный отдых с дезертирством. Соответствующая видеозапись была опубликована на канале областного правительства в Rutube.

В своем обращении Бусаргин сослался на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, который ранее заявил, что от глав районов требуется максимальная концентрация усилий.

"В прошлом году кто-то этого, к сожалению, не понял и позволял себе отдых в муниципальных образованиях. Это считаю недопустимым в сложное для страны время. Про отпуск на сегодняшний момент нужно забыть", – заявил глава региона.

Он также подчеркнул, что перед тем, как написать заявление, главам следует подумать, "той ли дорогой они решили пойти". В сегодняшней ситуации, по словам Бусаргина, отпуск может быть приравнен к дезертирству.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении чиновников нет аппаратных ограничений на выезд за границу. При этом руководители в рамках своих коллективах могут выступать с такими требованиями. Вопрос, по мнению Пескова, скорее является этическим.

