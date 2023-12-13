Кадыров заявил, что планирует взять отпуск

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Чеченский лидер Рамзан Кадыров, отвечая в рамках прямой линии на вопрос о своем здоровье, рассказал, что планирует взять отпуск, чтобы понаблюдать за работой со стороны.

"Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило", – приводит РИА Новости его слова.

При этом в середине июля Кадыров говорил о своих планах вновь принимать участие в выборах на пост главы Чечни. С таким заявлением он выступил на расширенном совещании в правительстве республики.

Чеченский лидер назвал информацию о том, что его якобы хотят заменить, слухами, направленными на дестабилизацию региона. Кадыров подчеркнул, что готов снова переизбираться и продолжать работу.