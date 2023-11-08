Кадыров пообещал увольнять чиновников за незнание их детьми чеченского языка

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров будет увольнять представителей своей команды за незнание их детьми чеченского языка. Об этом он заявил во время выступления на подведении итогов конкурса по знанию чеченского языка, пишет РИА Новости.

По его словам, проводится большая работа по популяризации чеченского языка.

"Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять", – сказал Кадыров.

Он уверен, что у поколения, которое на нем не разговаривает и не думает, нет будущего.

В конце сентября Кадыров признал, что его сын Адам избил сжегшего Коран Никиту Журавеля, и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен прежде всего от незнания всей важности этой книги для мусульман.

Через некоторое время Кадыров вновь опубликовал видео со своим сыном, избивающим Журавеля, и сопроводил его подписью "Признанный къонах (мужчина) чеченского народа! Герой всех мусульман".

Впоследствии Адам удостоился звания Героя Чеченской Республики. Спустя некоторое время глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден "Дуслык", который является второй по значимости наградой в республике.