Глава Татарстана Минниханов вручил сыну Кадырова орден "Дуслык"

Фото: телеграм-канал "Адам Делимханов"

Глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму орден "Дуслык", который является второй по значимости наградой в республике. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

По словам парламентарий, Адам Кадыров получил данную награду за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

"Безусловно, данная высокая награда является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов дорогого племянника Адама Рамзановича!" – написал Делимханов.

В конце сентября Кадыров признал, что его сын Адам избил сжегшего Коран Никиту Журавеля, и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, прежде всего, от незнания всей важности этой книги для мусульман.

Через некоторое время Кадыров вновь опубликовал видео со своим сыном, избивающим Журавеля, и сопроводил его подписью "Признанный къонах (мужчина) чеченского народа! Герой всех мусульман".

Ситуация вызвала резонанс в российском обществе. К примеру, депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев задался вопросом, в каком правовом поле живет РФ, если глава субъекта за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Однако позже он извинился за свои слова.