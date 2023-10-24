Суд над сжегшим Коран Журавелем в Чечне отложили из-за неявки потерпевших

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Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение дела Никиты Журавеля, который проходит по делу сожжения Корана на фоне Соборной мечети. Об этом пишет РИА Новости.

"Из-за неявки потерпевших и свидетелей заседание откладываем на 2 ноября, в 10:30", – заявил судья.

В пресс-службе Висаитовского райсуда уточняли, что потерпевшими стали 13 имамов мечетей Грозного. Сам Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. Молодой человек также извинился за свой поступок.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фрагмент встречи с Журавелем. Чеченский лидер рассказал, что до задержания молодой человек был подготовлен и повторял заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию ислама. При этом Кадыров заявил, что сомневается в его желании стать мусульманином.

Сам Журавель был избит 15-летним сыном Кадырова Адамом, который впоследствии был награжден званием Героя Чеченской Республики. Ситуация вызвала резонанс в российском обществе.

Например, депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев задался вопросом, в каком правовом поле живет РФ, если глава субъекта за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Однако позже он извинился за свои слова.

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