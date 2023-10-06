Пятнадцатилетнему сыну Кадырова присвоили звание героя Чеченской Республики

Фото: ТАСС/пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики

Пятнадцатилетний Адам Кадыров, младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, удостоился звания Героя Чеченской Республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника <...> Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики – Герой Чеченской Республики", – написал он.

Парламентарий охарактеризовал сына главы Чечни как грамотного, всесторонне развитого и целеустремленного молодого человека. Он также указал на лидерские качества Адама Кадырова и его постоянное стремление к собственному развитию.

Делимханов рассказал, что сын Кадырова проявляет успехи в учебе, в том числе в изучении иностранных языков, он смог выучить наизусть Коран, достиг особых успехов в спорте, а именно в смешанных единоборствах.

Ранее в российском обществе вызвал резонанс инцидент с избиением Адамом Кадыровым 19-летнего Никиты Журавеля, задержанного в мае этого года за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети.

Сначала о случившемся сообщил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. 25 сентября сам Рамзан Кадыров опубликовал видео на котором запечатлен момент избиения Журавеля.

Глава Чечни назвал поступок сына правильным и отметил, что посягательства на священные писания должны наказываться самым суровым образом.

