06 октября, 22:03Общество
Пятнадцатилетнему сыну Кадырова присвоили звание героя Чеченской Республики
Фото: ТАСС/пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики
Пятнадцатилетний Адам Кадыров, младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, удостоился звания Героя Чеченской Республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.
"Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника <...> Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики – Герой Чеченской Республики", – написал он.
Парламентарий охарактеризовал сына главы Чечни как грамотного, всесторонне развитого и целеустремленного молодого человека. Он также указал на лидерские качества Адама Кадырова и его постоянное стремление к собственному развитию.
Делимханов рассказал, что сын Кадырова проявляет успехи в учебе, в том числе в изучении иностранных языков, он смог выучить наизусть Коран, достиг особых успехов в спорте, а именно в смешанных единоборствах.
Ранее в российском обществе вызвал резонанс инцидент с избиением Адамом Кадыровым 19-летнего Никиты Журавеля, задержанного в мае этого года за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети.
Сначала о случившемся сообщил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. 25 сентября сам Рамзан Кадыров опубликовал видео на котором запечатлен момент избиения Журавеля.
Глава Чечни назвал поступок сына правильным и отметил, что посягательства на священные писания должны наказываться самым суровым образом.
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