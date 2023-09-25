Кадыров показал кадры избиения сжигателя Корана Журавеля своим сыном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено, как его сын Адам Кадыров избивает арестованного за поджог Корана Никиту Журавеля. Видео глава республики разместил в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что не любит недосказанность, поэтому решил ответить на слухи по поводу избиения его сыном арестованного Журавеля, честно рассказав детали этой ситуации.

"Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое священное писание, оскорбив этим десятки миллионов граждан нашей страны, должен понести суровое наказание", – сообщил глава Чечни.

Также он напомнил, что в стране есть закон, по которому священные писания и религиозные ценности россиян должны быть защищены.

"Такие поступки присущи только людям циничным, аморальным, бесхребетным и продажным, желающим внести разлад в общество. Подобные провокаторы – больная опухоль на теле, которую нужно прижигать", – добавил Кадыров.

При этом глава Чечни заявил, что гордится поступком сына. По его словам, он всегда выделял в Адаме желание расти среди взрослых людей, от которых тот перенял идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.

Ранее чеченский омбудсмен Мансур Солтаев сообщил, что в республике начали проверку после заявлений задержанного за поджог Корана в Волгограде Никиты Журавеля, что его в СИЗО якобы избил сын главы республики Адам Кадыров.

В мае полицейские задержали в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. По информации следователей, мужчина совершил это ради деньги, которые должны были ему выслать украинские спецслужбы. СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Подозреваемого привезли в Чечню в конце мая, где у грозненского СИЗО его встретили 60 тысяч недовольных граждан с плакатами "Руки прочь от Корана". Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал этот инцидент вопиющим.

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