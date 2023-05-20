Дело возбудили после сожжения Корана в Волгограде по указанию спецслужб Украины

Фото: ТАСС/Александр Авилов

Следственный комитет завел уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после сожжения мужчиной Корана в Волгограде по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

Отмечается, что подозреваемым является местный житель Никита Журавель. На допросе он признался, что осуществил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Как рассказали в СК, ему предъявили обвинение по части 2 статьи 148 Уголовного кодекса РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих").

Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана. В частности, журналисты опубликовали видеоролик, на котором видно, как правоохранители задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком за плечами, а затем ведут его в автомобиль.

До этого в интернете появилось видео, где неизвестный сжигает Коран на фоне мечети в Кировском районе Волгограда.

Аналогичный случай произошел на востоке Москвы в апреле. Видеозапись, на котором снято сожжение Корана в районе Белого озера нашли на просторах интернета полицейские.

Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ролик со сжиганием Корана провокацией. Он связал его появление с действиями Украины.