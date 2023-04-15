Неизвестный сжег Коран на востоке Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники столичной полиции пытаются установить личность человека, которого подозревают в сожжении Корана в районе Белого озера на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В пресс-службе отметили, что в ходе мониторинга Сети сотрудники правоохранительных органов нашли видеоролик, где запечатлено осквернение Корана.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого", – сказали в пресс-службе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявлял награду в 10 миллионов рублей за взятие живыми украинских военных, поджигавших Коран. По его словам, у денежного вознаграждения нет срока годности, то есть деньги будут ждать до того момента, как военный ВСУ будет либо ликвидирован, либо предоставлен живым.

До этого Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором военные ВСУ "безнаказанно глумятся над Священным Кораном", то есть сжигают его.



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