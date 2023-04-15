Кадыров заявил, что ролик с сжиганием Корана является провокацией

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ролик со сжиганием Корана провокацией, отметив, что до его распространения он был отправлен на Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он добавил, что видео было выложено на платформе TikTok, оно сопровождалось подписью "Москва для русских".

"Волна надругательства над священным Кораном дошла до России", – написал он.

Глава Чечни назвал ролик провокацией, которая не нужна ни мусульманам, ни православным. Он подчеркнул, перед распространением видео в мессенджерах, он был отправлен на Украину.

Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы в расследовании дела, отметил Кадыров.

"Я занимаюсь этим вопросом и обещаю, что поиски этого провокатора не будут прекращены", – резюмировал глава Чечни.

Ранее ГУ МВД России сообщало, что в ходе мониторинга Сети Интернет был найден ролик с сожжением Корана. Сотрудники столичной полиции устанавливают личность злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



Генпрокуратура Анкары начала расследование по делу об уничтожении Корана

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