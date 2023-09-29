Песков не стал комментировать, обсуждали ли Путин и Кадыров тему избиения Журавеля

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, обсуждал ли Владимир Путин на встрече с Рамзаном Кадыровым тему избиения сыном главы Чечни обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

По его словам, Кремль дал всю необходимую информацию об этой встрече.

Ранее Кадыров поделился видео, на котором показано, как его сын Адам избивает арестованного за поджог Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни заявил, что его ребенок правильно сделал и он гордится им.

В мае в Волгограде 19-летнего Журавеля задержали за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. По данным правоохранителей, мужчина совершил это ради денег, которые должны были ему выслать украинские спецслужбы. СК возбудил уголовное дело.

Ряд общественных деятелей, журналистов и представителей служб прокомментировали действия сына Кадырова. Например, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что во время следствия в СИЗО человек должен содержаться по установленным законом правилам и ответить за свои преступления перед судом.

Журналистка Ксения Собчак также сообщила, что ей позвонил глава Чечни и они говорили об этой ситуации около 40 минут. В ходе беседы Кадыров похвалил и назвал настоящим мужчиной своего сына, уточнила она.