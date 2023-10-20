Депутат Госсовета Татарстана извинился за "эмоциональное высказывание" о Кадырове

Фото: gossov.tatarstan.ru

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев извинился за свои слова на заседании парламента республики. Об этом сообщает "Коммерсант".

В своей речи в ходе обсуждения законопроекта о патриотическом воспитании Хамаев вспомнил про избиение сжегшего Коран Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова Адамом.

"В каком правовом поле мы сегодня живем? Значит, глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая эту свою идею, говорит, что он герой всех мусульман", – выступил Хамаев.

Глава Татарстана Рустам Минниханов после высказывания Хамаева заявил, что его слова не имеют отношения к позиции мусульман республики. Он отметил, что в Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и усилиям Кадырова по поддержанию мира в регионе и сохранения целостности страны.

Впоследствии и сам Хамаев принес извинения за свое высказывание. Он подчеркнул, что на заседании Госсовета республики высказал сугубо личное мнение.

"Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами", – заявил он.

В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, прежде всего, от незнания всей важности этой книги для мусульман.

Через некоторое время Кадыров вновь опубликовал видео со своим сыном, избивающим Журавеля, и сопроводил его подписью "Признанный къонах (мужчина) чеченского народа! Герой всех мусульман".



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