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05 ноября, 18:32

Политика

Сын Кадырова стал начальником отдела безопасности главы Чечни

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zamid_chalaev

Пятнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адама назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

"От души поздравляю <...> Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики", – написал глава регионального Минздрава в своем телеграм-канале.

Алханов подчеркнул, что несмотря на юные годы, у Кадырова-младшего есть богатый практический опыт. Министр добавил, что у сына Кадырова дух настоящего воина, которого ничто не остановит при защите "своего отца, народа, религии и Родины".

В конце октября Кадыров-младший был награжден орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" главой КЧР Рашидом Темрезовым. Глава региона решил вручить награду Кадырову за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, а также укрепление традиционных исламских ценностей.

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