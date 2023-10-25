Глава КЧР решил наградить сына Кадырова высшей наградой республики

Фото: телеграм-канал "Рашид Темрезов"

Глава КЧР Рашид Темрезов решил наградить 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Кадырова высшей государственной наградой Карачаево-Черкесии – орденом За заслуги перед республикой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, наградить Кадырова-младшего он решил за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, а также укрепление традиционных исламских ценностей.

"Добрые взаимоотношения Карачаево-Черкесии с братским народом Чеченской республики послужат и в дальнейшем укреплению целостности нашей страны и гражданского единства на благо наших народов и России в целом", – сообщил Темрезов.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден "Дуслык", который является второй по значимости наградой в республике. По словам парламентария, Кадыров получил данную награду за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

В конце сентября Кадыров признал, что его сын Адам избил сжегшего Коран Никиту Журавеля, и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, прежде всего, от незнания всей важности этой книги для мусульман.

Через некоторое время Кадыров вновь опубликовал видео со своим сыном, избивающим Журавеля, и сопроводил его подписью: "Признанный къонах (мужчина) чеченского народа! Герой всех мусульман".

Ситуация вызвала резонанс в российском обществе. К примеру, депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев задался вопросом, в каком правовом поле живет РФ, если глава субъекта за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Однако позже он извинился за свои слова.