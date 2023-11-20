Кадыров пригласил Путина посетить Чечню

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить республику. Об этом пишет РИА Новости.

С подобным предложением он выступил по видеосвязи в ходе церемонии обновления парка общественного транспорта в субъектах РФ. Он выразил Путину благодарность за помощь в восстановлении транспортной сферы в Чечне и в целом за внимание к республике.

"Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. <...> (Они. – Прим. ред.) просили вам передать, чтобы вы приехали к нам", – сказал он.

По мнению Кадырова, глава РФ "восстановил республику, не только автовокзалы и аэропорты". Путин поблагодарил за приглашение и отметил, что все, что сделано в Чечне, "сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа".

Ранее Кадыров вручил президенту России высшую награду республики – орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Добавлялось, что вручение награды является благодарностью от всего местного населения.

До этого глава Чечни рассказал, что уже дважды обязан жизнью Путину, поэтому готов выполнить любое требование президента, даже если из-за этого потребуется умереть.