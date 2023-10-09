Глава Чечни вручил Путину орден Кадырова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил Владимиру Путину высшую награду республики – ордена имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом чеченский лидер написал в своем телеграм-канале.

"Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, но все это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона человеку, внесшему неоценимый вклад в восстановление нашей республики и поддержавшему народ в самый тяжелый период его истории", – заявил он.

Кадыров добавил, что вручение Путину награды является благодарностью от всего местного населения.

Ранее стало известно, что пятнадцатилетний Адам Кадыров, младший сын главы региона, получил звание Героя Чеченской Республики.

При этом в российском обществе вызвал резонанс инцидент с избиением Адамом Кадыровым 19-летнего Никиты Журавеля, задержанного за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. 25 сентября сам глава Чечни опубликовал видео, на котором запечатлен этот момент.