Кадыров заявил, что дважды обязан жизнью Путину

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что уже дважды обязан жизнью Владимиру Путину, поэтому он готов выполнить любое его требование, даже если из-за этого нужно умереть. Об этом чеченский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

Как он рассказал, его рассмешила информация в зарубежных изданиях "обиженных на Россию недоделанных политологов", которые писали, что Кадыров скоро погибнет.

По его словам, он является пехотинцем главы российского государства и не принадлежит сам себе.

"Я принадлежу религии, Родине и ее интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть. Я смогу скоропостижно скончаться, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту", – отметил чеченский лидер.

В конце сообщения Кадыров добавил, что к таким информационным вбросам, которые "так дешево призваны посеять рознь внутри нашей страны", он относится с пренебрежением.

Ранее глава Чечни заявил, что в мирных переговорах с Украиной нет смысла. По его мнению, они необходимы лишь находящимся в бедственном положении западным государствам, рассчитывающим втянуть Москву в долгий процесс обсуждения. По его словам, подобное затягивание может помочь Украине переломить ход спецоперации.

Кадыров назвал провокацией рейд силовиков в молельном доме в подмосковных Котельниках