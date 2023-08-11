Кадыров заявил, что в мирных переговорах с Украиной нет смысла

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В мирных переговорах с Киевом нет смысла, так как они необходимы лишь находящимся в бедственном положении западным государствам, рассчитывающих втянуть Москву в долгий процесс обсуждения, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, подобное затягивание может помочь Украине переломить ход спецоперации.

"Если в самом начале СВО западные страны обвешивали нас санкциями с пеной у рта, убеждая своих единомышленников, что это приведет к полному разрушению экономики России, то сейчас ситуация для них сложилась не лучшим образом", – поделился Кадыров.

По его словам, Запад оказался на грани экономического коллапса, в то время как РФ "нарастила темпы производства и значительно обогатила внутренний рынок". Глава региона отметил, что в стране улучшились условия для ведения малого и среднего бизнеса. Это произошло на фоне ушедших из страны зарубежных компаний, поделился Кадыров.

Он указал, что сегодня многие компании хотят вновь вернуться на российский рынок. Это демонстрирует неэффективность санкций, считает Кадыров. При этом, продолжил глава Чечни, ограничения помогли РФ модернизировать свою экономику. В этой связи в переговорах нет никакого смысла, заключил он.

Ранее исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский выразил мнение, что Владимир Зеленский боится заморозки украинского конфликта. Его страх объясняется тем, что после окончания боевых действий, граждане Украины могут начать понимать происходящее внутри государства, считает он.