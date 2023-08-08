Эксперт назвал пиратскими угрозы Зеленского судам РФ в Черном море

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Угрозы президента Украины Владимира Зеленского оставить Россию без судов в Черном море являются пиратскими и террористическими. Об этом заявил военный эксперт Сергей Горбачев.

"Всякого рода упования на дроны и дальнобойные ракеты, которые, безусловно, представляют опасность, они бесперспективны. Потому что современная война – это использование различных сил и средств, методов. В этом смысле у Украины нет никакого потенциала", – цитирует его РИА Новости.

По словам Горбачева, пиратские действия со стороны Киева не повлияют на ситуацию. Он подчеркнул, что у России достаточно сил, что иметь лидерство в Черном море при нейтралитете Турции. Зеленский же, по его словам, подобными заявлениями пытается удержаться на политической арене.

Украинский лидер ранее пригрозил оставить Россию без судов, если та продолжит блокировать зерновой коридор. По его словам, ограничительные меры заставляют Украину искать обходные пути. В случае продолжения подобных действий со стороны РФ Киев "будет защищаться", заявил Зеленский.



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