Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора

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Россия может потерять все корабли своего флота, если продолжит блокировать зерновой коридор. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Nacion.

"Россия должна понять, что <...> если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта", – высказался он.

Зеленский заявил, что из-за блокировки зернового коридора Украине приходится искать обходные пути и в случае, если РФ продолжит доминировать в Черном море, то Киев "будет защищаться".

Ранее представители ВСУ подтвердили повреждение портовой инфраструктуры в одном из украинских портов в Одесской области. В ночь на 2 августа в украинских СМИ сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области.

До этого сообщалось, что ВС России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, отметили в Минобороны.

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе