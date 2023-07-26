На Украине прогремели взрывы в Киеве и Хмельницкой области – СМИ

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На Украине прогремели взрывы в Хмельницкой области в среду, 26 июля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным украинских властей, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также местные СМИ сообщают, что ракеты зафиксировали в воздушном пространстве Тернопольской и Львовской областях Украины. Помимо этого, по всей территории украинского государства 26 июля объявили воздушную тревогу.

По словам очевидца, в Киеве произошел мощный взрыв. Он уточнил, взрывная волна ощущалась на северо-западе города, передает ТАСС.

В СМИ добавили, что воздушная тревога в столице Украины длится уже два часа. Также украинские средства массовой информации сообщали о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской областях.

Накануне сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде регионов Украины. По данным официального ресурса оповещения граждан, сирены звучали в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога была объявлена и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

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