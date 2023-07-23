МО РФ опровергло заявление Киева об ударе по Спасо-Преображенскому собору

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Информация о поражении ВС РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности. Об этом министерство обороны России сообщило в своем телеграм-канале.

Отмечается, что все объекты, которые были уничтожены ночью 23 июля, так как в них готовились террористические акты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.

В Минобороны подчеркнули, что планирование ударов по объектам военной и террористической инфраструктуры "киевского режима" происходит на основе подтвержденной несколькими каналами, проверенной информацией. Она заведомо исключает поражение гражданских объектов и объектов культурного и исторического наследия.

Наиболее вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского храма, по мнению ведомства, является падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате "безграмотных" действий операторов комплексов ПВО. В министерстве заявили, что ВСУ располагает их "намеренно" в жилых кварталах, в том числе и в Одессе.

Ранее Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар в объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены.

До этого российская сторона ударила по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска. Кроме того, ВС РФ ликвидировали объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов украинской армии в районе Николаева.

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