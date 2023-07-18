Песков назвал удары по портовой инфраструктуре Одессы возмездием за Крымский мост

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Ночные удары, которые были сделаны высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры Одессы, являются ударами возмездия за теракт, произошедший на Крымском мосту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, являются ли удары, которые наносили российские военные, возмездием за Крымский мост, представитель Кремля ответил утвердительно.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что армия РФ нанесла удары по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили теракты против России с применением безэкипажных катеров.

Также в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива, чей объем составляет порядка 70 тысяч тонн. Все спланированные цели были поражены, резюмировал он.

В ночь на 18 июля СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе и Николаеве на Украине. Отмечалось, что в Николаеве загорелась нефтебаза в районе местного порта.

Крымский мост был атакован с помощью двух надводных беспилотников в ночь на 17 июля, в результате удара 145-я опора конструкции со стороны Краснодарского края получила повреждения. Следственный комитет РФ классифицировал произошедшее как террористический акт.

В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала.

Песков отмечал, что Москва не сомневается в причастности Киева к атаке на Крымский мост. По его словам, в данный момент готовятся предложения по усилению защиты моста.



Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов возмездия по Одессе и Николаеву