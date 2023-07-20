ВС РФ нанесли удары возмездия по военным объектам в районе Одессы и Ильичевска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская сторона ударила по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, продолжил он, ВС России ликвидировали объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов украинской армии в районе Николаева.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – заключил Конашенков.

В ночь на 20 июля в Одессе и Сумах прогремела серия взрывов. Звуки также были слышны в Николаеве и области. На тот момент по всей территории Украины была отменена воздушная тревога.

До этого, в ночь на 19 июля, российские силы ударили по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и местам складирования оружия ВСУ в районе Одессы и по авиабазе Канатово в Кировоградской области.

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты