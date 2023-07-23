МО РФ сообщило об ударе по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар в объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Об этом заявило Минобороны РФ.

"На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены", – говорится в сообщении.

До этого российские силы уничтожили ракетным ударом большое число иностранных наемников во Львове. В оборонном ведомстве добавили, что за все время вооруженного конфликта на Украине устранено около 4 990 иностранных боевиков, сбежавшими числятся 4 910 военнослужащих.

Минобороны РФ подчеркнуло, что российская армия продолжит уничтожать наемников, которые поддерживают врага.

Ранее СК России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Среди них есть граждане США, Грузии, Швеции, Латвии и еще 29 стран.

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