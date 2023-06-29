СК РФ возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, участвующих в СВО

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Среди них есть граждане США, Грузии, Швеции, Латвии и еще 29 стран. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что данный вопрос председатель СК России Александр Бастрыкин обсудил на совещании в Донецке. Также на нем сообщили, что в марте прошлого года экипаж танка в составе командира Коваля, наводчика Чумака и механика водителя Федоровича обстрелял жилые дома и здания в Мариуполе. Ущерб от этого составил более 822 миллионов рублей. Нарушителям предъявили обвинения, они во всем признались.

Эксперты, следователи и криминалисты СКР продолжают осмотры населенных пунктов, которые подверглись ударам ВСУ, и оценивают ущерб, уточняется в сообщении. На данный момент осмотрены поселок городского типа Мангуш и село Павлополь ДНР. Там зафиксированы многочисленные разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

"Продолжается работа по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса. По результатам исследований установлены личности более 200 человек", – подчеркивает СК.

В ведомстве добавили, что руководители СУ в новых регионах сообщили о расследовании уголовных дел, в том числе о преступлениях прошлых лет. Бастрыкин, в свою очередь, дал ряд указаний. Он подчеркнул значимость освещения результатов работы по привлечению к ответственности украинских националистов.

Ранее стало известно, что СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку за совершение обстрелов ДНР и ЛНР в 2014–2016 годах. По данным ведомства, в это время он руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке государства.

Также следователи предъявили обвинение бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, который руководил в 2016–2018 годах операцией против жителей Донбасса. Из-за нее погибли 97 человек и 156 получили травмы. Были разрушены или повреждены более 240 объектов.

До этого сообщалось, что СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку и ряду других лиц. По версии следователей, он осуществлял общее командование украинскими войсками.

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