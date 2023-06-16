СК РФ заочно предъявил обвинения бывшему главнокомандующему ВСУ Хомчаку

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Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку и ряду других лиц. Он осуществлял общее командование войсками Украины.

"В результате его преступных действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что обвинения были предъявлены в том числе первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, он руководил операцией на юго-востоке Украины в период с апреля по июль 2014 года, и первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову.

В пресс-службе СК добавили, что заочные обвинения в наемничестве были предъявлены 95 лицам, часть из которых являются гражданами США и Великобритании.

"В рамках расследования преступной деятельности иностранных граждан, которые воюют на стороне Украины, заочно предъявлено обвинение в наемничестве 95 лицам. В их числе – граждане США, Франции, Великобритании, Бельгии, Израиля и Латвии", – отметили в ведомстве.

Ранее сотрудники СК сообщали, что в зоне проведения спецоперации против российской армии в боевых действиях принимают участие больше 2 тысяч наемников из 71 страны.

Следователи рассказали, что 234 из них – граждане США, 366 – Грузии, 185 – из Сирии, 233 – из Великобритании, 70 приехали из Канады и других стран.



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