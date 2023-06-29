СК РФ заочно предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса

Фото: wikimedia.org/Kakakarl

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку за совершение обстрелов ДНР и ЛНР в 2014–2016 годах. По данным СК, в это время он руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке государства.

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе совещания в Донецке заслушал доклады о расследовании преступлений со стороны Украины.

"В результате его (Грицака. – Прим. ред.) преступных действий погибли 190 и ранены 380 граждан, разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры", – говорится в телеграм-канале СК.

Кроме того, следователи предъявили обвинение бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, который руководил в 2016–2018 годах операцией против жителей Донбасса. После этой операции погибли 97 человек и 156 получили травмы. Были разрушены или повреждены более 240 объектов.

Следователи продолжают работу по выявлению погибших и поиску без вести пропавших участников спецоперации и мирных жителей Донбасса. По результатам расследований будут установлены личности более 200 человек.

Ранее стало известно, что СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку и ряду других лиц. По версии следователей, он осуществлял общее командование украинскими войсками.

В Британии появилась вакансия с предложением вступить в ряды ВСУ