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Наемники из США, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины остались шокированы тяжелой обстановкой на фронте и масштабными боями. Об этом сообщает Daily Beast.

Наемник с позывным Бам заявил, что конфликт на Украине оказался намного страшнее войн в Ираке и Афганистане, где он также принимал участие.

"Худший день в Афганистане и Ираке – это спокойный день на Украине", – заявил он.

Бам также пожаловался на низкое качество подготовки украинских солдат. По его словам, на фронте много "действительно тупых добровольцев", которым нечего делать на поле боя.

Морской пехотинец Оффенбекер рассказал, что российские войска подавляют украинские силы артиллерией и танками. Он поделился, что побывав на фронте, впоследствии отговаривал своих друзей от присоединения к наемникам, воюющим на стороне ВСУ.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали ракетным ударом в Краматорске американских наемников. По его словам, среди погибших американцев были как военные советники, так и участники боевых действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская армия продолжит уничтожать места скопления украинских военных и западных наемников. По его словам, именно это произошло в Краматорске.

ВС России поразили в Краматорске расположение командного состава мотопехотной бригады ВСУ