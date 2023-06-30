Лавров заявил, что регулярно призывает генсека ООН прояснить инцидент в Буче

Фото: kremlin.ru

Россия постоянно напоминает генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу о необходимости прояснить ситуацию с погибшими в украинской Буче. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ждать от наших западных коллег и от секретариата ООН, который они очень сильно подмяли под себя, какой-то честной оценки ситуации, каких-то объективных расследований – на данном этапе у нас это не получается, несмотря на все требования", – сказал Лавров.

По словам министра, он публично просил Гутерриша проявить авторитет, чтобы украинская сторона предоставила имена погибших в Буче, однако "ничего не происходит".

Ранее Лавров назвал шизофреническими заявления Запада о вариантах завершения кризиса на Украине.

Речь шла о репликах представителей Совета национальной безопасности США, ЕС и НАТО о том, что украинская армия сначала должна победить российские войска, успешно проведя запланированное контрнаступление.

В прошлом году Украина и западные СМИ обвинили ВС РФ в военных преступлениях в украинском городе Буча. В Минобороны РФ отвергли обвинения Киева в убийстве мирных жителей и отметили, что ни один мирный житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там российской армии.

Лавров заявил, что у РФ есть сомнения в адекватности многих западных руководителей