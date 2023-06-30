Лавров назвал шизофреническими заявления Запада о вариантах завершения кризиса на Украине

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Призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к переговорам по Украине звучит странно, учитывая, что Запад продолжает говорить о необходимости одержать победу над Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что заявления о возможности дипломатического урегулирования конфликта звучат одновременно с высказываниями Блинкена, а также представителей Совета национальной безопасности США, ЕС и НАТО о том, что украинская армия сначала должна победить российские войска, успешно проведя запланированное контрнаступление.

"Это уже шизофреническая ситуация, когда говорят, что все будет завершено переговорами, но сначала надо Россию победить", – высказался Лавров.

По его мнению, сейчас страны Запада просто пытаются заморозить конфликт, чтобы получить больше времени для поставок оружия Украине. Дипломат уверен, что именно для этих целей они и хотят использовать режим прекращения огня. США планируют обеспечить новую инфраструктуру и передать Киеву "смертоносные дальнобойные вооружения", резюмировал Лавров.

Ранее Владимир Путин сообщил, что если страны Запада перестанут снабжать Украину оружием, то конфликт завершится переговорами. Российский лидер подчеркнул, что украинская сторона в таком случае сама захочет переговоров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для урегулирования ситуации на Украине политико-дипломатическим путем пока нет. Он подчеркнул, что главной задачей спецоперации является достижение тех целей, которые были ранее сформулированы президентом.

Позднее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поражение Киева в конфликте является лишь вопросом времени и никакие западные вооружения не изменят баланс сил.



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