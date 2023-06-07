РФ уважает всех, кто старается внести вклад в урегулирование конфликта на Украине – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская сторона уважает те страны, которые содействуют урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы с уважением относимся ко всем странам, организациям и отдельным официальным лицам, которые стремятся внести вклад в мирное урегулирование украинского кризиса", – передает РИА Новости слова дипломата.

Она также отметила, что предложения Минобороны Индонезии по урегулированию украинского кризиса перекликаются с Минскими соглашениями.

Ранее индонезийский министр обороны Прабово Субианто предложил организовать демилитаризованную зону на Украине с прекращением огня и размещением миротворцев ООН. Во время конференции в Сингапуре по безопасности "Шангри-Ла диалог" он заявил, что первым пунктом плана является призыв к прекращению огня обеими сторонами.

Второй пункт призывает отойти каждую из сторон на 15 километров от своих позиций. Это необходимо для создания демилитаризованной зоны, заявил Субианто.



США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта – посол РФ