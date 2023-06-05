В МИД РФ прокомментировали план Индонезии по решению украинского кризиса

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская сторона приветствует усилия любых стран, чьи планы направлены на мирное решение украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко.

Так дипломат прокомментировал информацию о плане Индонезии по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Насколько я знаю, официально у нас информации об этом нет, но мы слышали об этом из сообщений СМИ", – поделился Руденко.

Ранее индонезийский министр обороны Прабово Субианто предложил организовать демилитаризованную зону на Украине с прекращением огня и размещением миротворцев ООН. Во время конференции в Сингапуре по безопасности "Шангри-Ла диалог" он заявил, что первым пунктом плана является призыв к прекращению огня обеими сторонами.

Второй пункт призывает отойти каждую из сторон на 15 километров от своих позиций. Это необходимо для создания демилитаризованной зоны, заявил Субианто.

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