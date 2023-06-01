Макрон заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе должен дать новые гарантии безопасности Киеву

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Саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, должен предоставить новые гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита Европейского политического сообщества.

"В ходе сегодняшней встречи был также обсужден вопрос подготовки саммита в Вильнюсе. Важно, чтобы саммит НАТО мог дать новые сильные надежные гарантии и четкие перспективы Украине", – приводит его слова ТАСС.

Макрон также заявил о необходимости "адресовать ясное послание России в текущем контексте".

При этом ранее французский лидер высказывал сомнения в том, что на предстоящем саммите НАТО будет достигнут консенсус по вопросу о приеме Украины в Альянс. Макрон предлагал задействовать Украину в стратегическом диалоге, включая ее в "устойчивую архитектуру безопасности".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для посещения им июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что будет присутствовать на нем только при условии, что Украине будет предоставлена дорожная карта по вступлению в Альянс.

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