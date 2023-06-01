Вопрос о членстве Украины в НАТО не может появиться на повестке саммита в июле – Сийярто

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Вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс не должен подниматься на саммите, который состоится в Вильнюсе в июле. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, НАТО не может обсуждать членство страны, которая является участницей вооруженного конфликта. Он обратил внимание, что в "закрытом кругу есть согласие" по данному вопросу.

"Можно вилять, можно убеждать украинцев, что они на саммите получат какое-то расписание вступления в НАТО, но это было бы нечестно по отношению к украинцам. Нельзя создавать иллюзии, которые очевидным образом не будут осуществлены", – резюмировал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступил с требованием дать Киеву сигнал о вступлении Украины в НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать частью Альянса. Однако во время своего визита в Киев в апреле он отметил, что внимание сейчас направлено на обеспечение победы Украины над РФ.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел отмечал, что члены Североатлантического альянса смогут принять Украину только тогда, когда на ее территории закончится конфликт.



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