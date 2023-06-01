НАТО планирует предоставить "мощный пакет" военной помощи Украине на саммите в Вильнюсе

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На саммите в Вильнюсе НАТО планирует предоставить Украине "мощный пакет" военной и политической помощи. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается Украины, в Вильнюсе, когда лидеры соберутся на саммит, мы и наши друзья на Украине ожидаем очень мощный пакет политической и практической поддержки", – цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что уверен в намерении США затянуть конфликт на Украине. Об этом, по его словам, говорит расширение пакетов военной помощи стране и увеличение мощности вооружений и техники. Галузин считает, что власти США хотят сделать украинский конфликт более кровопролитным.

Аналогичное мнение до этого высказал и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, США и союзники, поставляя Украине оружие, хотят обострения конфликта. Он заявил, что слова Запада о желании помочь Украине не соответствуют действительности.

