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Украина не может быть заинтересована во вступлении в НАТО в условиях продолжающегося конфликта. Об этом сообщил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

"Еще ни разу на протяжении 75 лет существования НАТО страна, где ведутся военные действия, не была принята в Альянс. Это и невозможно, поскольку в таком случае в соответствии со статьей 5 мы окажемся в ситуации войны между Россией и НАТО", – сказал он в ходе трансляции на сайте Альянса.

При этом, как уточнил Ассельборн, члены Североатлантического альянса могут сделать все необходимое для принятия шагов в верном направлении. Одним из таких решений он видит создание Совета НАТО – Украина.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что, несмотря на открытый принцип Альянса, в период конфликта его не могут обсуждать возможность вступления Украины в Альянс.

До этого замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс и Евросоюз. Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок Западом вооружения Киеву.

