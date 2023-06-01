У НАТО есть секретный план на случай военного столкновения с РФ – СМИ

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НАТО подготовила секретный план на случай прямого военного столкновения с Россией. Об этом пишет обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

Журналист утверждает, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе, будут предложены на одобрение "тысячи страниц секретных военных планов". В этих планах, по словам Дэвиса, впервые со времен холодной войны, будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией.

Обозреватель отметил, что разработка этих документов велась постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе за закрытыми дверями. Он утверждает, что данные планы не изучали независимые эксперты и законодатели.

По мнению Дэвиса, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования внутри НАТО создает серьезную проблему для демократического надзора.

Ранее французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что НАТО подливает масло в огонь на Украине и хочет привести ситуацию ко взрыву во всем мире. Политик призвал Францию выйти из альянса ради мира.