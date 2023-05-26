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НАТО подливает масло в огонь на Украине и хочет привести ситуацию ко взрыву во всем мире. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на бывшего депутата Европарламента Флориана Филиппо.

Он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга, который заявил, что Украина все же получит членство НАТО.

По мнению политика, Альянс необходимо остановить. Он призвал выйти из него ради мира.

В апреле этого года Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса. Однако он отметил, что сегодня внимание стран НАТО направлено на обеспечение победы Украины над Россией.

Позже генсек Альянса подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе не рассматривается, пока на ее территории идут боевые действия.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступил с требованием дать Киеву сигнал о вступлении Украины в НАТО.