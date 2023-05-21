Шольц считает, что Украина не соответствует многим критериям для вступления в НАТО

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Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Этим мнением поделился канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу Welt на полях саммита G7.

"Мы приняли решение в Бухаресте, которое давно сформулировало перспективу (членства в НАТО. – Прим. ред.)", – сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Он подчеркнул, что сразу было понятно, что в обозримом будущем не может произойти вступление Украины в НАТО. Североатлантический альянс формулирует для себя много критериев, которым украинское государство сейчас не состоянии соответствовать.

Шольц сказал, что в данный момент надо сосредоточиться на поддержке Киева.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что украинская сторона не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока продолжается противостояние, однако заявку Киева игнорировать нельзя.

Она подчеркнула необходимость продолжать передавать Украине больше боеприпасов дальнего радиуса действия.

