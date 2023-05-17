Премьер Эстонии назвала причину, по которой Украина не сможет стать частью НАТО

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Украинская сторона не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока продолжается противостояние, однако заявку Киева игнорировать нельзя. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она подчеркнула необходимость продолжать передавать Украине больше боеприпасов дальнего радиуса действия.

"Они (Киев. – Прим. ред.) не хотят атаковать Россию. Но, чтобы защищаться, им нужно оружие, которое действует дальше", – поделилась она в интервью изданию Financial Times.

В начале мая украинский лидер Владимир Зеленский потребовал дать Киеву сигнал о вступлении страны в НАТО. Президент подчеркнул, что государство не рассматривает другие варианты, при котором Запад прекратит поддерживать Украину в случае неудачного контрнаступления ВСУ.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что все союзники по блоку согласны с тем, что Киев должен присоединиться к организации. В ходе своего визита в украинскую столицу в апреле он заявил, что на данный момент внимание стран НАТО направлено на обеспечение победы Украины над российской стороной.