Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО во время СВО не рассматривается

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Вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе не рассматривается, пока на ее территории идут боевые действия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брюссельском форуме.

"Вступление Украины в НАТО во время войны невозможно", – передает ТАСС его слова.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступил с требованием дать Киеву сигнал о вступлении Украины в НАТО.

До этого Столтенберг заявлял, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать частью Альянса. Во время своего визита в Киев в апреле он отметил, что внимание стран НАТО направлено на обеспечение победы Украины над РФ.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел отмечал, что члены Североатлантического альянса смогут принять Украину только тогда, когда на ее территории закончится конфликт.

