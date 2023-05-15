Генсек НАТО Столтенберг предостерег союзников от двусторонних гарантий безопасности Киеву

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с председателем фонда "Альянс демократий" Андерсом Фог Расмуссеном предостерег союзников от двусторонних гарантий безопасности Киеву, сообщает "Газета.ру".

По словам генсека, предоставление союзниками Украине двусторонних гарантий безопасности приблизит Альянс к применению 5-й статьи устава блока, в которой сказано, что при вооруженном нападении на одну из стран – члена НАТО, будет считаться, что нападение произошло на блок в целом. В связи с этим союзники должны предоставить помощь потерпевшему государству.

"Если союзники по НАТО, в особенности крупные, начнут предоставлять Украине гарантии безопасности в двустороннем порядке, мы будем близки к (применению. – Прим. ред.) 5-й статьи", – заявил Столтенберг.

Он считает, что в этой ситуации необходимо увеличить военную помощь Украине.

На встрече Столтенберг также заявил, что ожидает на июльском саммите в Вильнюсе от стран – членов Альянса согласования программы по переходу украинского государства на стандарты блока.

Ранее сообщалось, что руководство НАТО проводит работу над предложением по предоставлению военной помощи для Украины, которое будет представлено на июльском саммите в Вильнюсе.

Отмечается, что принятие Украины в Альянс на мероприятии не состоится. В проекте предложения будет содержаться информация относительно возможности присоединения Украины к НАТО, но в будущем.



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