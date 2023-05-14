НАТО могут предложить военную помощь Украине без принятия в Альянс – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Руководство НАТО проводит работу над предложением по предоставлению военной помощи для Украины, которое будет представлено на июльском саммите в Вильнюсе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Принятие Украины в Альянс на мероприятии не состоится, подчеркнул он. В проекте предложения будет содержаться информация относительно возможности присоединения Украины к НАТО, но в будущем.

Сам проект предложения нацелен на предоставление Киеву помощи не дожидаясь момента вхождения в состав Альянса, отметил собеседник.

По его словам, Германия продолжает выступать против вступления Украины в НАТО, ссылаясь на увеличение риска конфронтации между РФ и НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с требованием дать Киеву сигнал о вступлении Украины в НАТО. Он добавил, что Киев не рассматривает другие варианты, при котором Запад прекратит поддерживать страну в случае неудачного контрнаступления ВСУ.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать частью Альянса. Во время своего визита в Киев в апреле он отметил, что сегодня внимание стран НАТО направлено на обеспечение победы Украины над РФ.

При этом президент Чехии Петр Павел отмечал, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, смогут принять Украину только в том случае, когда на ее территории закончится конфликт.



Киевский режим требует от стран НАТО 10-кратного увеличения военных поставок – Захарова