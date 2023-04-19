НАТО сможет принять Украину в Альянс только после завершения конфликта – президент Чехии

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Страны, входящие в состав НАТО, могут обсудить прием Украины в Альянс только после того, как на ее территории закончится конфликт. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в Альянс, только когда боевые действия закончатся", – заявил он после состоявшихся в Брюсселе переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, его слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители Североатлантического альянса не смогут предложить Украине членство в НАТО в ближайшее время. Один из дипломатов государств – членов НАТО рассказал СМИ о том, что письмо с заявкой игнорируется. В материале отмечалось, что такая позиция Североатлантического альянса раздражает украинскую власть.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он подчеркивал, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

Столтенберг в конце февраля сообщал, что страны Североатлантического альянса уже пришли к договоренности по Украине, однако в настоящее время вопрос не стоит на повестке дня.

Генсек подчеркнул, что первостепенной задачей НАТО является поддержка Киева, чтобы Украина смогла сохраниться "как суверенное и независимое государство".

